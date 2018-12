Het slachtoffer van een steekpartij zaterdagavond in een woning op de Jacob Schorerlaan is ook aangehouden.

Dat meldt een woordvoerder van politie Den Haag zondag aan NU.nl.

De politie kwam zaterdagavond af op een melding van een vechtpartij, maar ter plaatse bleek een persoon gewond te zijn geraakt door een steekwapen. De verdachte van het steken werd zaterdagavond al aangehouden.

Zowel de verdachte als het slachtoffer waren bewoners van de woning waar het incident gebeurde, meldt de woordvoerder.

De aanleiding van de steekpartij is nog onduidelijk. Wel meldt de woordvoerder dat het een incident in huiselijke sfeer betreft. Wat de precieze relatie tussen de twee personen was, is niet bekend. Vanwege gevoeligheid van de zaak kan de politie niet meer informatie geven over het incident.