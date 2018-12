Een persoon is zaterdagavond bij een steekpartij in een woning op de Jacob Schorerlaan gewond geraakt. Er is een verdachte aangehouden.

De aanleiding van de steekpartij is nog onduidelijk, zegt een woordvoerder van Politie Den Haag. Het is niet bekend wat de relatie is tussen de aangehouden persoon en het slachtoffer.

De politie kreeg een melding binnen van een vechtpartij. Later bleek dat er een persoon gewond was geraakt door een steekwapen.

Een ambulance kwam ter plaatse, maar het is niet bekend of het slachtoffer naar het ziekenhuis is vervoerd.