Hart voor Den Haag houdt op 27 december, in samenwerking met Zalencentrum Opera aan de Fruitweg in Den Haag, een kerstdiner voor minderbedeelden en eenzame ouderen in de stad. Vorig jaar was de eerste editie en deze was een groot succes. De grootste partij in de Haagse gemeenteraad wil dit kerstdiner jaarlijks blijven organiseren.

Verschillende hulporganisaties, waaronder de Boodschappen Begeleidingsdienst (BBD) en OpenJeHart, zijn benaderd door Hart voor Den Haag om mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken een kerstdiner aan te bieden. Zij dragen zorg voor honderden gasten, maar mensen konden zich ook rechtstreeks bij de partij aanmelden.

Tijdens de avond zelf zal de fractie de mensen bedienen. Tijdens de maaltijd zullen er meerdere optredens worden gegeven, waaronder Rein Mercha, Guido van Zuthphen, Wesley Broens, Jordy Carrero, Leon van Delft en Dj Dominique Base.

Er zijn zevenhonderd aanmeldingen voor het kerstdiner. De zaal is vol, dus mensen kunnen zich niet meer aanmelden. Vorig jaar waren er 250 bezoekers.