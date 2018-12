De inhoudelijke behandeling van de dodelijke schietpartij in een shishalounge in Den Haag vindt volgend jaar plaats op 5 april. Dat bepaalde de rechtbank in Den Haag vrijdag.

De twintigjarige verdachte Mustaf S. wordt verdacht van moord of doodslag. Hij zou in de nacht van 7 op 8 april meerdere keren op de jongen hebben geschoten. Hij overleed enkele dagen later in het ziekenhuis. De twee hadden mogelijk ruzie.

De schietpartij werd gefilmd en deze beelden circuleerde op het internet. Hierop is een man te zien die wegrent.

Ruim een week later werd S. bij een verkeerscontrole aangehouden. Hij heeft tot nu toe gezwegen over de schietpartij en zijn mogelijke rol daarin. S. heeft al een lange geschiedenis van problemen met de politie en andere instanties.

De shishalounge aan de Laan van Meerdervoort is sinds de schietpartij gesloten.