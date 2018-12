De eerste concrete stap van het Tien Punten Plan Maatschappelijke Opvang voor daklozen in Den Haag is de realisatie van een permanente winteropvang aan de Sportlaan voor mensen die er aan toe zijn doelgericht aan hun re-integratie te werken. Eind deze maand zullen zij hier naartoe verhuizen.

Kern van het nieuwe plan is: ondersteuning voor iedere dakloze, uitbreiding van het aantal kleinschaligere locaties en passende woonvormen. Ook wil wethouder Van Alphen de mensen op straat eerder in beeld krijgen en inzetten op preventie.

Maatschappelijke opvang is bedoeld als tijdelijke voorziening. "We moeten er dus voor zorgen dat mensen vanuit de opvang kunnen doorstromen naar een geschikte woonsituatie, met de begeleiding die daarbij nodig is", zegt Van Alphen.

Het aantal dak- en thuislozen wordt ook in Den Haag steeds groter en hun problemen diverser. Op dit moment blijven mensen onnodig lang in de maatschappelijke opvang, vooral omdat er geen woningen beschikbaar zijn. De huizenmarkt zit op slot en er is gebrek aan sociale woningbouw, zeker voor de meer kwetsbare doelgroepen. "Daarom is samenwerking met de andere grote steden en eventueel het Rijk nodig."