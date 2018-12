Een in brand staande zitbank in een woonkamer van een portiekwoning aan de Stuwstraat heeft er woensdagmiddag voor gezorgd dat de woning voorlopig onbewoonbaar is geworden. De brandweer had de brand snel onder controle.

Het is onbekend hoe de brand is ontstaan. De bewoner van de woning op de derde etage was tijdens de brand niet thuis. De woning erboven moest tijdelijk ontruimd worden.

Stichting Salvage gaat de bewoner van het brandadres ondersteunen om de schade af te handelen.