Een man is woensdagochtend gewond geraakt bij een steekincident op de Weimarstraat in Den Haag. De politie heeft korte tijd later op de Noorderbeekstraat, een paar straten verderop, een verdachte aangehouden.

Een woordvoerder van de politie meldt dat de twee mannen bekenden van elkaar zijn. Zij hebben ruzie gekregen en daarna heeft een van hen de ander gestoken.

Het slachtoffer is in de ambulance behandeld. Het is nog onbekend hoe ernstig zijn verwondingen zijn.