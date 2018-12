Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix opent woensdagavond 30 januari het themajaar Rembrandt & de Gouden Eeuw 2019 in het Mauritshuis in Den Haag. In 2019 is het 350 jaar geleden dat schilder Rembrandt van Rijn is overleden.

Het themajaar is een samenwerking van verschillende musea en steden, waaronder het Fries Museum, het Mauritshuis, Museum Het Rembrandthuis, het Rijksmuseum en Museum de Lakenhal. Na de opening van het themajaar zal Prinses Beatrix de tentoonstelling 'Rembrandt en het Mauritshuis' bezichtigen.

Het museum toont hier voor het eerst de gehele Rembrandt-collectie in één tentoonstelling, waaronder het laatste zelfportret en 'De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp'.