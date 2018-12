De politie heeft een man uit Den Haag en drie vrouwen uit Rotterdam, Hilversum en Capelle aan den IJssel aangehouden voor afpersing. Ze zouden meer dan tien jonge vrouwen uit heel Nederland onder druk hebben gezet met het dreigement dat ze naaktfoto's van hen op internet zouden verspreiden, ook wel "exposen" genoemd. De man wordt ook verdacht van verkrachting van één van de slachtoffers.

De 23-jarige man werd dinsdag 27 november in een woning in de wijk Groente- en Fruitmarkt in Den Haag aangehouden. De drie vrouwen zijn donderdag 6 december aangehouden.

Het onderzoek startte naar aanleiding van een aangifte van een vrouw uit Vlissingen. Zij zou worden afgeperst door een man die dreigde naaktfoto's van haar op internet te zetten, als zij hem geen geld zou betalen.

De politie kwam uit bij de man in Den Haag, die meer vrouwen op dezelfde wijze afperste. Eén van de slachtoffers is mogelijk zelfs verkracht op het moment dat ze hem geld kwam brengen. Bij onderzoek in zijn huis werden een telefoon en een laptop in beslag genomen. De rechtbank in Den Haag heeft woensdag zijn voorarrest met negentig dagen verlengd.

Het onderzoek leverde informatie op dat de drie vrouwen uit Hilversum (achttien jaar), Capelle aan den IJssel (25 jaar) en Rotterdam (26 jaar) mogelijk betrokken zijn. Het drietal is na de aanhoudingen verhoord en de politie probeert hun betrokkenheid te achterhalen.