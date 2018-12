De brandweer heeft donderdagochtend een gestolen kluis uit het water naast de Goudriaankade getakeld in Den Haag. Dit op verzoek van de politie.

Dat bevestigt de politie aan NU.nl na berichtgeving door Regio15.

Een woordvoerder meldt aan NU.nl dat de politie samen met het Landelijk Team Onderwaterzoekingen en de brandweer in het water aan het zoeken was naar de kluis.

De zoektocht vond plaats in verband met een lopend onderzoek. Eerder in 2018 werd de kluis buitgemaakt bij een diefstal.

Het is onbekend wanneer of waar deze diefstal plaatsvond, of wat er precies gebeurd is. Omdat het onderzoek nog niet is afgerond kan er niet meer informatie worden gegeven.