Het 'Oranjehotel', het cellenblok in Scheveningen waar veel verzetsmensen in de Tweede Wereldoorlog werden opgesloten, gaat medio 2019 open als herinneringscentrum. De opening zou eerder zijn, maar de vondst van asbest heeft voor vertraging gezorgd, aldus Jilt Sietsma, bestuurslid van de stichting Oranjehotel.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden ongeveer 25.000 mensen door de Duitse bezetter vastgezet en berecht in de Scheveningse gevangenis. Omdat daar veel verzetsstrijders tussen zaten, kreeg het cellencomplex de geuzennaam Oranjehotel.

Bekende gevangenen waren onder anderen Erik Hazelhoff Roelfzema, Titus Brandsma en George Maduro.

De historische cellengangen maakten tot acht jaar geleden deel uit van de Penitentiaire Inrichting Haaglanden en konden daarom niet worden bezocht.

'Doodencel 601' ook te zien

In de gevangenis is nu de bekende 'Doodencel 601' te zien, met het gaatje in de muur waardoor gevangenen piepkleine briefjes aan elkaar doorgaven.

De talloze inscripties in de celmuren zijn weer zichtbaar gemaakt. Verhoorkamers en strafcellen zijn opnieuw ingericht. In een aantal cellen wordt de geschiedenis van de Duitse rechtspraak in de oorlog en het verzet verteld.