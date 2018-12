De politie heeft vrijdag 7 december negen mannen aangehouden na een inval in een loods aan de Orionstraat. In de loods werden onder meer vuurwapens en een handgranaat aangetroffen. In een woning werd later 125 liter amfetamine gevonden.

Zes mannen werden ter plekke aangehouden, meldt de politie. Twee anderen werden later op de dag in een woning aangehouden. Een andere man werd zaterdag aangehouden.

De politie deed om 13.00 een inval in de loods na aanleiding van een lopend onderzoek. In de loods werden naast de vuurwapens en handgranaat ook productiemiddelen en grondstoffen voor verdovende middelen aangetroffen.

Na de inval in de loods heeft de politie twee woningen in Den Haag doorzocht. In een van de woningen werd 125 liter amfetamine aangetroffen. Later op de dag werden in een van deze woningen twee Hagenaren aangehouden.

Vijf van de negen verdachten zitten nog vast, vier anderen zijn inmiddels vrijgelaten. Deze vier personen blijven nog wel verdachten.