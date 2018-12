In de nacht van zondag op maandag is er vermoedelijk een explosief gevonden aan de Eerste Lulofsdwarsstraat in Den Haag. De straat is inmiddels weer vrijgegeven.

De politie Den Haag kreeg rond 3.00 uur een melding dat er geschoten zou zijn aan de Eerste Lulofsdwarsstraat. Bij aankomst werd er echter geen slachtoffer aangetroffen.

Wel werd er een voorwerp gevonden dat mogelijk een explosief kon zijn. Daarop werd het Team Explosieven Verkenning ingeschakeld en werd de straat afgezet voor onderzoek.

Volgens lokale media is de straat inmiddels weer vrijgegeven en is er een scooter in beslag genomen.

