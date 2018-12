De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag rond 03.00 uur een 30-jarige Hagenaar aangehouden op verdenking van zakkenrollen. De man liep tegen de lamp in een horecagelegenheid aan het Achterom in Den Haag.

Een meisje, dat in gesprek was met de man, meldde bij beveiligers van de zaak dat haar portemonnee weg was.

De 30-jarige man was de beveiliging bij binnenkomst al opgevallen door afwijkend gedrag. Bij controle van zijn tas werden een hakbijl, vleesmes en de gestolen portemonnee aangetroffen.

De Hagenaar vertoonde steeds agressiever gedrag en moest onder controle worden gebracht door de beveiligers. Agenten hebben de man vervolgens aangehouden en naar het politiebureau gebracht.