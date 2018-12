Een voetganger is vrijdagavond aangereden door een bestelbus toen hij over een zebrapad op de Neherkade in Den Haag liep. Door de klap vloog het slachtoffer enkele meters door de lucht.



Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er is geen informatie over de huidige gezondheid van de voetganger.

Ook is niet bekend of de bestuurder van de bestelbus is aangehouden.