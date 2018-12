De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een vermeende zakkenroller aangehouden die in het centrum van Den Haag een portemonnee zou hebben gestolen en in bezit was van een hakbijl en een vleesmes.

Dat meldt de politie Den Haag Binnenstad vrijdag. De man moest zijn schouder- en weekendtas achterlaten bij de ingang van de gelegenheid. Eenmaal binnen raakte hij met een vrouw in gesprek, die later bij de beveiliging aangaf dat ze haar portemonnee kwijt was.

De beveiliging wilde de man uit de zaak zetten omdat hij zich afwijkend gedroeg en vermoedelijk onder invloed was. Bij het verlaten van de horecagelegenheid wilde de beveiliging in de tassen van de man kijken.

Toen werd de hakbijl, het vleesmes en een portemonnee aangetroffen. Deze portemonnee bleek later van de vrouw te zijn.

De man begon zich agressief te gedragen, waardoor besloten werd de politie in te schakelen. Een horecaportier had de man onder controle gebracht tot agenten arriveerden. De man is meegenomen naar het bureau. De bijl en het mes zijn in beslag genomen. De man wordt verdacht van overtreding van de wet wapens en munitie.