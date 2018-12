De rechtbank Den Haag heeft de 37-jarige Hagenaar die twee prostituees jarenlang heeft laten werken en ze van eigendomstatoeages heeft voorzien donderdag veroordeeld tot acht jaar celstraf wegens mensenhandel, bedreiging en wapenbezit.

Het Openbaar Ministerie (OM) stelde twee weken geleden dat de verdachte met een app totale controle over de vrouwen had en eiste zeven jaar cel tegen de 37-jarige Hagenaar. Eén van de slachtoffers krijgt ook een schadevergoeding van 298.600 euro voor materiële en inmmateriële schade.

Via een app hield de verdachte totale controle over de vrouwen, stelde het Openbaar Ministerie. Ze moesten doorgeven of ze een klant hadden en zelfs wanneer ze naar het toilet gingen. Ze mochten niet zelf over hun verdiende geld beschikken, terwijl hij daar volgens het OM juist goed van leefde.

Tekenend noemde de officier van justitie de reactie van de verdachte toen hij in 2015 een bon kreeg. Hij zei dat de agenten "moesten opschieten met het uitschrijven van de bekeuring, zodat zijn vrouwtje verder kon neuken om deze te betalen".

Vrouwen deden samen aangifte toen man in buitenland was

De vrouwen durfden uiteindelijk samen aangifte te doen toen de man een paar dagen in het buitenland was. Eén van de slachtoffers trok de beschuldigingen in, maar omdat zij meerdere malen heeft verklaard de waarheid te hebben verteld toen zij aangifte deed gaat de rechtbank hieraan voorbij.

De straf valt hoger uit dan de eis van de officier van justitie, omdat door de aangifte van een van de slachtoffers blijkt dat de pleegperiode langer duurde dan het OM eerst dacht.