Het EVA-team van de politie-eenheid Den Haag hield de afgelopen twee weken twee mannen aan, die allebei nog een gevangenisstraf moeten uitzitten.

Op woensdagochtend 14 november hield de politie in een woning aan de Leeuwenhoeklaan een 37-jarige man aan. De man was eerder veroordeeld tot een gevangenisstraf voor een woningoverval. Voor het laatste deel van zijn straf was hij voorwaardelijk vrijgesteld. Omdat hij zich niet aan de voorwaarden hield, moet de man nog 120 dagen gevangenisstraf uitzitten.

Agenten van het EVA-team hielden op vrijdagochtend 30 november in een woning aan het Wateringse Veld een 44-jarige man aan. De man was eerder dit jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van 180 dagen voor de handel in harddrugs en diefstal met geweld. De man stond gesignaleerd en moet nu alsnog zijn gevangenisstraf uitzitten.