De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag een 23-jarige man aangehouden voor een woninginbraak in de Christiaan de Wetstraat in Den Haag.

Bij de inbraak raakte de verdachte gewond. De politie trof de man rond 1.40 uur aan in een woning in de Bothastraat in Den Haag.

Hij is vervolgens in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen en overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. Het is niet bekend hoe de verdachte gewond is geraakt tijdens de inbraak.