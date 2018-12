Een 28-jarige man is zondagavond zwaargewond geraakt na een steekincident in een woning aan de Beeklaan in Den Haag. De politie is dringend op zoek naar getuigen.

Rond 23.30 uur vond het incident plaats in een kamer van een kamerverhuurbedrijf. Volgens een getuige zou het slachtoffer na een ruzie neergestoken zijn. De verdachte zou een lichte huidskleur hebben en rond de twintig jaar zijn.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. In welke staat hij nu verkeert, is onduidelijk.