Het team Executie Vonnissen Afgestraften (EVA) van de politie heeft in Den Haag en Leiden drie mannen aangehouden die nog gevangenisstraffen uit moeten zitten.

Het EVA-team hield op 20 november een man uit Den Haag aan in zijn woning. De man werd in 2009 veroordeeld. Hij moet 15.000 euro terugbetalen aan de Staat en een gevangenisstraf van 75 dagen uitzitten.

Diezelfde dag hield het team ook een 31-jarige man aan. Hij zou moeten worden uitgeleverd aan Polen omdat hij de Opiumwet heeft overtreden. De man was daarnaast in Nederland in 2016 ook al veroordeeld voor handel in xtc-pillen en in 2014 voor diefstal met geweld. Tijdens zijn aanhouding toonde de man een vals identiteitsbewijs. Het EVA-team heeft de man vervolgens aangehouden en overgebracht naar het bureau.

Op 22 november hield het EVA-team een 22-jarige man uit Leiden aan. Hij was veroordeeld tot 79 dagen gevangenisstraf voor openlijk geweld tegen personen. De man probeerde te vluchten, maar kon worden aangehouden.

Werkwijze EVA-team

Het zogenoemde EVA-team van de politie-eenheid Den Haag spoort veroordeelden op die zich proberen te onttrekken aan hun opgelegde straf en houdt deze aan.