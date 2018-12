Patiënten van Haaglanden Medisch Centrum (HMC) kunnen binnenkort waarschijnlijk niet meer online hun medisch dossier inzien. Meddex, het bedrijf achter de website medischegegevens.nl is onlangs failliet verklaard, meldt HMC.

Volgens Meddex maken tientallen zorginstellingen gebruik van het softwareplatform van de onderneming. Daar zijn "nu enkele tienduizenden" dossiers opgeslagen.

HMC weet niet hoe lang de website nog beschikbaar is. "Daarover gaat de curator. Totdat er een alternatief beschikbaar is, kunnen patiënten na het verdwijnen van medischegegevens.nl niet online hun dossier inzien", aldus het ziekenhuis. Het faillissement heeft volgens HMC geen gevolgen voor de vertrouwelijkheid van medische gegevens.

Het ziekenhuis zegt te werken aan een alternatief voor patiënten. "We hebben daarvoor even tijd nodig, omdat we door het faillissement overvallen zijn.''

Patiënten kunnen tijdens een consult in het ziekenhuis hun zorgverlener vragen om hun medisch dossier in te kijken.

Robbert Ledeboer, bestuurder van Meddex, voorziet dat de website sowieso tot half december in de lucht blijft. "Wij hopen op een doorstart. Bij de curator hebben zich inmiddels meerdere geïnteresseerden gemeld", aldus de directeur. Volgens Ledeboer is het bedrijf in financiële problemen gekomen doordat het te snel is gegroeid.