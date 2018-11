Een seksshop op de Weteringkade in Den Haag is dinsdagavond rond 19.45 uur overvallen. Bij de overval is een medewerker licht gewond geraakt en behandeld door het ambulancepersoneel.

Het slachtoffer was alleen in de winkel, toen een onbekende hem plotseling overviel. De verdachte is er daarna vandoor gegaan met een onbekend geldbedrag.

De politie doet momenteel onderzoek naar de zaak en is op zoek naar getuigen van de overval.