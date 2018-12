Het Literatuurmuseum verwelkomt zijn 100.000e bezoeker van dit jaar. De gelukkige is een van de leerlingen van de Shri Vishnu-school uit de Schilderswijk.

Het is niet bekend welk kind precies de 100.000e bezoeker is. Om die reden werd de hele klas in het zonnetje gezet. Zo kregen de kinderen een presentje van het museum en krijgt de klas een schrijversbezoek cadeau.

Ook vorig jaar wist het museum de grens van 100.000 bezoekers te halen, namelijk op 30 december. De stijgende bezoekersaantallen is mede te danken aan het Kinderboekenmuseum, dat onlangs nog genomineerd was voor de Children in Museums Award.

Het afgelopen jaar waren er in het museum meerdere collecties te zijn, waaronder het archief van de Toonder Studio’s en enkele schrijversbiografieën op basis van de museumcollectie.