In het programma Opsporing Verzocht zal dinsdag een foto van een 53-jarige man getoond worden, die woensdag 14 november dood werd aangetroffen in zijn woning aan het Rietveen in Den Haag.

Het slachtoffer is door geweld om het leven gekomen. De politie is op zoek naar getuigen.

De tweede zaak waar het programma aandacht aan besteedt, betreft poging tot inbraak. Op vrijdag 5 oktober en maandag 15 oktober probeerden twee verdachten in te breken bij een avondwinkel in de Holtenstraat in Den Haag. Van deze zaak worden camerabeelden getoond.

Het programma Opsporing Verzocht is om 20.30 uur te zien op NPO1.