Theater Diligentia in Den Haag en Theater De Stoep in Spijkenisse zijn uitgeroepen tot de Theaters van het Jaar 2018. Diligentia won in de categorie kleine theaters (tot 450 stoelen), De Stoep was de winnaar in de categorie grote theaters.

"In een stad waarin veel theateraanbod is, weet dit theater onderscheidend te zijn en landelijk naam te maken. Daarmee heeft de organisatie net zoveel allure als het monumentale pand", aldus de jury over Theater Diligentia.

De theaters werden door de verschillende VVTP-leden uitermate positief beoordeeld op gebieden als gastvrijheid, ondernemerschap, en marketing. Theater de Stoep uit Spijkenisse won de Theaterstoel omdat het zich als toonbeeld van gastvrijheid en cultureel ondernemerschap heeft getoond.

De Vereniging Vrije Theater Producenten (VVTP) maakte maandag de winnaars bekend. De organisatie riep ook een nieuwe prijs in het leven, voor beste marketing. Deze is uitgereikt aan TAQA Theater de Vest in Alkmaar.