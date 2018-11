De 44-jarige Gerard P. is vrijdag door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot tien jaar cel en tbs met dwangverpleging voor doodslag op zijn 48-jarige vriendin en het wegmaken van haar lichaam, vorig jaar augustus. Dat is conform de eis van het Openbaar Ministerie.

P. had de uit Portugal afkomstige Maria Santos doodgestoken in hun flat. Hij vertelde de rechtbank eerder al dat het niet zijn bedoeling was om haar te doden maar dat "hij helemaal losging" toen zij hem na de zoveelste ruzie met een mes wilde aanvallen.

Ze waren volgens hem beiden onder invloed van cocaïne en drank. Hij zei haar te hebben geschopt en geslagen en daarna haar keel te hebben dichtgedrukt.

Daarna stopte hij haar lijk in een koffer, verzwaarde die met beton en dumpte hem in het Starnmeer bij Alkmaar. Pas tien weken later werd het slachtoffer gevonden.

In het onderzoek zijn camerabeelden gebruikt die zijn gemaakt in de hal en lift van het flatgebouw. Daarop is te zien dat P. de zware koffer met een steekkar de flat uitrijdt.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!