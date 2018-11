De politie heeft donderdag een bestelbus die werd gestolen op het 3e Eeldepad in Den Haag kunnen terugvinden dankzij het track-and-tracesysteem in het voertuig. De dieven hadden een pakketbezorger met een mes overvallen en gingen er in zijn bus vandoor.

Dat meldt de politie vrijdag. De overval gebeurde omstreeks 12.30 uur. De pakketbezorger werd door twee mannen overvallen, waarbij de verdachten zijn autosleutel stalen. Daarna gingen ze ervandoor in de bestelbus, die gevuld was met postpakketten. In deze pakketten zaten onder meer telefoons.

De bus was echter uitgerust met een track-and-tracesysteem, waardoor de politie later kon zien dat het voertuig stond geparkeerd aan de Sportring in Delft.

Toen agenten ter plaatse kwamen kon één van de verdachten worden aangehouden. Hij had meerdere gestolen telefoons op zak. Hij zit vast en wordt gehoord. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan van beroving. De politie zoekt nog naar getuigen van de overval.

De politie meldt dat een soortgelijke beroving plaatsvond op donderdag 25 oktober bij de Z.H.B.-Hoven in Den Haag. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte enige betrokkenheid heeft bij dit incident. Meerdere aanhoudingen zijn niet uitgesloten.