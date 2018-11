Twee auto’s zijn maandagavond uitgebrand aan de Francois Valentijnstraat in Bezuidenhout.

De twee voertuigen zijn volledig uitgebrand. Vermoedelijk is een van de auto’s in brand gevlogen en sloeg de brand over naar het tweede voertuig.

De politie gaat niet uit van brandstichting. Hoe de brand in het voertuig wel is ontstaan is vooralsnog onbekend.