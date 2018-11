Het college van Den Haag heeft ingestemd met de door de MRDH voorgestelde topeisen voor de aanschaf van zestig nieuwe trams. In 2024 moeten deze trams de laatste rood-beige voertuigen, die ruim dertig jaar door de stad hebben gereden, gaan vervangen. Deze trams rijden nu nog op de lijnen 6, 12 en 16.

De aanschaf van de nieuwe trams gebeurt door een Europese aanbesteding. De HTM gaat in het eerste kwartaal van 2019 deze aanbestedingsprocedure in werking stellen. De nieuwe trams worden 2,65 meter breed, 35 meter lang en krijgen een lage vloer.

Wethouder Mobiliteit Robert van Asten is blij met het besluit. "Het is belangrijk dat iedereen in de stad gebruik kan maken van het Openbaar Vervoer. Deze nieuwe trams zijn vanwege de lage vloer straks ook voor ouders met een kinderwagen en voor mensen in een rolstoel toegankelijk. Daarmee is ons OV voor iedereen beschikbaar."

Een ander belangrijk voordeel van de nieuw aan te schaffen trams, is de hoeveelheid reizigers die ze kunnen vervoeren.

Van Asten: "Deze nieuwe tram wordt iets breder dan de huidige Avenio en heeft als voordeel dat er dus nóg meer mensen in kunnen. Daarmee zorgen we meteen dat we ook voor de toekomst de te verwachten groei van het aantal reizigers kunnen opvangen."

Groot aantal perrons moet rolstoeltoegankelijk worden

Voor de zestig nieuwe trams in 2024 gaan rijden, moet de gemeente een groot deel van de perrons eerst nog rolstoeltoegankelijk maken. Ook moet er op sommige delen het spoor worden vervangen of verplaatst. Zoals in de Paul Krügerlaan, de Hobbemastraat, De Duivelandsestraat en de Zoutmanstraat.

De gemeente gaat de noodzakelijke herinrichting gebruiken om de openbare ruimte beter in te delen en zo de veiligheid te verbeteren. Uiteraard zal dit alles in nauw overleg met de bewoners, ondernemers en belangenorganisaties gebeuren.