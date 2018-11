Het speciale politieteam voor het opsporen van verdachten die zich proberen te onttrekken van hun opgelegde straf, het EVA-team, heeft in de afgelopen tien dagen twee mannen aangehouden. Beiden moeten nog een celstraf uitzitten en een openstaand bedrag terugbetalen.

Dat meldt de politie vrijdag.

Agenten hielden op dinsdag 30 oktober een 55-jarige man aan in een woning aan de Hoefkade in Den Haag. De man was veroordeeld voor oplichting en witwassen en moest daarvoor een schadevergoeding van ruim 600.000 euro betalen.

Dit deed de veroordeelde niet, waardoor hij nu 181 dagen de gevangenis in moet en het te betalen verdrag is verhoogd naar ruim 700.000 euro.

Politie houdt veroordeelde oplichter aan in Katwijk

Een zeventigjarige man die werd veroordeeld voor oplichting is dinsdagavond 6 november aangehouden in een wonin gaan de Ranonkelstraat in Katwijk. Hij werd in 2014 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van ruim 33.000 euro.

De man moet nu 186 dagen de cel in omdat hij niet aan de eis heeft voldaan. Het openstaande bedrag moet ook nog worden betaald.