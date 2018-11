De gemeente gaat in aanloop naar oud en nieuw op het Tesselseplein in Duindorp en het Teniersplantsoen in Schilderswijk camera's plaatsen. Dat schrijft burgemeester Pauline Krikke in een brief aan de gemeenteraad.

De komende weken plaatst de gemeente ook op diverse andere risicolocaties in de stad camera’s.

Na de jaarwisseling wordt beoordeeld of het nodig is het cameratoezicht op deze locaties te verlengen.

De burgemeester laat ook weten dat het de wens van de politie om een meldplicht in te stellen voor mensen die betrapt zijn op het bezit van illegaal vuurwerk meeneemt in de plannen rond de jaarwisseling van volgend jaar.