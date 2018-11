In een portiek van een appartementencomplex aan de Sperwersingel in Den Haag is woensdagavond iemand neergestoken.

Bij de steekpartij is een vrouw gewond geraakt en naar het ziekenhuis vervoerd, meldt Omroep West. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Volgens de politie ligt de aanleiding voor de steekpartij in de relationele sfeer, maar wat de relatie is tussen de verdachte en het slachtoffer is niet bekend, aldus de omroep.