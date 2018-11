Het verbod op Ajax-supporters in het stadion van ADO Den Haag is verlengd door de gemeente Den Haag.

Ajax-supporters mogen ook dit jaar niet naar de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag reizen. Ze zijn niet welkom bij het duel, dat op 24 februari wordt gespeeld in het Haagse Cars Jeans Stadion. De Ajacieden worden al sinds 2006 geweerd.

Burgemeester Pauline Krikke zegt dat er "buitensporig veel agenten'' nodig zouden zijn om de wedstrijd veilig te laten verlopen. Den Haag wil juist minder agenten inzetten bij voetbalwedstrijden. Als de agenten bij het stadion zijn, "betekent dat simpelweg dat we minder politie-inzet zullen hebben in de wijken'', aldus Krikke.

De burgemeester heeft gesproken met ADO Den Haag, Ajax, de KNVB, de politie en supporters van beide clubs. ADO-supporters zaten echter niet te wachten op bezoek uit Amsterdam, schrijft Krikke.

Reactie Ajax

De fans van Ajax snappen niks van het besluit. Volgens de supportersvereniging van Ajax lagen er duidelijke afspraken op tafel om een einde te maken aan het verbod.

"Wij zijn zeer teleurgesteld in de opstelling en voor ons onacceptabele plotse (re)actie van B&W Den Haag. Het is vastgelegd in regelgeving dat supporters van beide clubs aanwezig dienen te zijn. We kunnen niet tot in de oneindigheid doorgaan met het niet toestaan van uitfans. Alle omstandigheden hiervoor zijn verbeterd", aldus directeur-bestuurder Fabian Nagtzaam van de supportersvereniging.

De supportersvereniging zegt zich te beraden op stappen.