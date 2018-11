Minister Ferd Grapperhaus heeft laten weten dat voor de mishandeling van enkele jongeren van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) op een PvdA-bijeenkomst in Den Haag te weinig bewijs is. Dat is de reden dat het Openbaar Ministerie geen verdachte heeft vervolgd.

Het OM meldde eerder zelf dat er "te veel geïnvesteerd moet worden om de zaak voor de rechter te krijgen".

Het OM heeft bij de afhandeling van de zaak een verkeerde indruk gewekt, vindt Grapperhaus. Het gebrek aan bewijs, dat de doorslag gaf om de zaak verder te laten rusten, is in een brief aan de aangevers niet genoemd.

Leden van de jongerenorganisatie van het CIDI, de CIJO, deden aangifte omdat ze op een PvdA-bijeenkomst in juli met de Britse sociaaldemocraat Jeremy Corbyn "fysiek lastiggevallen" zouden zijn.

Aanwezigen probeerden de jongeren tegen te houden toen die wilden protesteren tegen Labourleider Corbyn, die volgens hen antisemitisme in zijn partij ongemoeid laat.