De politie heeft een cocaïnewasserij ontdekt in een bedrijfspand in de Uitenhagestraat, waar in de nacht van zaterdag op zondag een brand woedde.

Dat meldt Regio15 zondag.

Nadat de brandweer het vuur had geblust werd duidelijk dat het om een verdachte situatie ging. Hierop maakte de politie direct een 'Plaats Delict'. Ook een Adviseur Gevaarlijke Stoffen van de brandweer kwam ter plaatse.

De recherche startte meteen een onderzoek. Later bleek dat op de eerste verdieping van het pand een cocaïnewasserij zat. Ook zou er een nog onbekende hoeveelheid verdovende middelen zijn gevonden.

De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) doet onderzoek en agenten beveiligen de omgeving.

In een cocaïnewasserij wordt cocaïne teruggewonnen nadat het voor transport verwerkt is in een andere stof.