De politie heeft donderdag acht illegale speelautomaten in beslag genomen in zeven cafés, shishalounges en koffiehuizen in Transvaal en Schilderswijk.

Het gaat om twee Fun4Four speelautomaten en zes PlayStations waar je muntjes in kan werpen, meldt de politie. Doordat er diverse signalen kwamen van illegale activiteiten op de locaties zette de politie, het Openbaar Ministerie, de Kansspelenautoriteit en de gemeente Den Haag een actie op touw.

Er werden in totaal tien locaties bezocht, waarvan op zeven locaties speelautomaten werden aangetroffen die "niet aan de wettelijke bepalingen voldeden".

In de automaten is een bedrag van 1.326 euro aangetroffen. Het geld is door de politie in beslag genomen.

Verder werden er bij aanwezigen softdrugs aangetroffen en werden er enkele bolletjes harddrugs gevonden. Ook werd er een illegale vreemdeling gearresteerd en een openstaande boete geïnd. Daarnaast stelt de politie een onderzoek in naar een van de bezoekers die 1.950 euro bij zich had.