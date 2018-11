De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag een automobilist klemgereden in de Drebbelstraat omdat hij gevaarlijk rijgedrag vertoonde. De man viel in eerste instantie op omdat agenten dachten dat hij betrokken was bij een plofkraak in Noord-Brabant. Dit bleek niet zo te zijn.

Dat meldt een woordvoerder van de politie aan NU.nl.

Omstreeks 3.30 uur vond in het Brabantse Oosterhout een plofkraak plaats op een geldautomaat. Politie stelde een onderzoek in.

Ten tijde van dit onderzoek vertoonde een automobilist op de A16 gevaarlijk rijgedrag. Hij reed veel te hard, waardoor de politie vermoedde dat hij mogelijk betrokken was bij de plofkraak. Agenten zetten de achtervolging in en gaven de man een stopteken, maar dit negeerde hij.

Meerdere eenheden achtervolgden de auto, tot hij in de Drebbelstraat in Den Haag kon worden klemgereden. Na de aanhouding kwamen agenten tot de conclusie dat de man waarschijnlijk niet betrokken is bij de kraak.

Wel legt de politie de man gevaarlijk weggedrag en het negeren van een stopteken ten laste. De toedracht voor het gedrag van de man wordt onderzocht.