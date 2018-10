De politie is op zoek naar getuigen van een woningoverval vrijdagavond omstreeks 22.30 uur in de Spaarwaterstraat in Den Haag.

De politie meldt zaterdag dat een 34-jarige vrouw, die aanwezig was in de woning, geklop hoorde op de achterdeur. Toen ze opendeed stonden er drie mannen, waarvan twee een bivakmuts droegen.

De derde had een onbedekt gezicht maar keek naar beneden.

De mannen pakten de vrouw vast en bedreigden haar met een wapen. Terwijl ze de vrouw naar binnen wilden duwen, trapte en sloeg ze heftig om zich heen.

Dit zette de mannen er tot toe aan om weg te vluchten, vermoedelijk richting de Theresiastraat.

De man zonder bivakmuts was donker getint en had kroeshaar. De politie zoekt naar mensen die op het bewuste tijdstip iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de Spaarwaterstraat en de Theresiastraat.