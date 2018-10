Het EVA-team van de politie heeft afgelopen week twee personen in Den Haag aangehouden die hun opgelegde straf nog moeten afmaken. Het EVA-team is gespecialiseerd in het opsporen van veroordeelde personen die zich aan hun straf proberen te onttrekken.

Dat meldt de politie vrijdag. De eerste persoon werd dinsdagochtend aangehouden. Deze 28-jarige man uit Den Haag was veroordeeld voor 202 dagen celstraf en het betalen van 46.000 euro. Deze beide straffen waren wegens verduistering.

De politie hield woensdagochtend een 22-jarige man aan die nog 68 dagen celstraf moet uitzitten omdat hij zijn taakstraf niet had gedaan. Waarom hij taakstraf had gekregen, is niet bekend.

Agenten deden ook arrestaties in Sassenheim en 's Gravenzande. Een 31-jarige Sassemheimer brak eerder de Opiumwet en moet voor dat delict nog 74 dagen de gevangenis in.

In 's Gravenzande werd een 39-jarige vrouw aangehouden die voor oplichting werd veroordeeld tot het betalen van 32.000 euro schadevergoeding aan de staat. Dit deed ze niet, waardoor de vrouw nu 177 dagen de gevangenis in moet en het bedrag alsnog moet betalen.