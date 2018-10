Op de Z.H.B.-Hoven in de Haagse buurt Kortenbos hebben drie mannen vanmiddag een man van zijn auto beroofd.

De politie doet groot onderzoek in de straat. Het is nog niet bekend of de man zijn auto uit is getrokken en of hij daadwerkelijk in zijn auto zat op het moment van de beroving.

Ook kan de politie nog niet zeggen of de man gewond is geraakt.