De brandweer is woensdagochtend met meerdere eenheden uitgerukt voor een brand in een cafépand in de Heelsumstraat in Den Haag. De brand is inmiddels onder controle, meldt een woordvoerder van Veiligheidsregio Haaglanden.

De brand brak rond 10.30 uit in de berging van het cafépand en was een kwartier later onder controle. De verwachting is dat de brand zich niet gaat uitbreiden.

De brandweer is wel nog aanwezig om verschillende werkzaamheden te verrichten, zoals het ventileren en controleren van de bovenliggende woningen. De woningen worden daarna vrijgegeven. Tijdens de brand waren er geen bewoners aanwezig in de panden.

Ten tijde van de brand waren er drie personen aanwezig in het café. Zij hebben personen rook ingeademd en zijn nagekeken door het aanwezige ambulancepersoneel. Het drietal hoefde niet mee naar het ziekenhuis.