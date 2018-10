Een 28-jarige man uit Den Haag is zaterdagmiddag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een tachtigjarige plaatsgenoot. De man had zich gemeld op een politiebureau en werd vastgezet en zal verhoord worden. De tachtigjarige man werd zaterdagmiddag gevonden in een woning aan de Gaslaan.

Dat laat de politie zaterdagavond weten. De politie kreeg rond 16.00 uur een melding van een overleden persoon in een woning. Forensische specialisten en rechercheurs deden ter plaatse onderzoek.

De persoon bleek een tachtigjarige man uit Den Haag te zijn. De politie gaat ervan uit dat hij om het leven is gekomen door een misdrijf. De woning werd uitgebreid onderzocht.

Terwijl dat onderzoek gaande was, meldde de man zich op het bureau en werd hij aangehouden. Het is nog niet bekend wat zijn betrekking tot de zaak is.

De politie verzoekt mensen die meer over de zaak weten om zich te melden.

