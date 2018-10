Hare Majesteit Koningin Máxima opende woensdagavond in de tuin van het Vredespaleis in Den Haag het congres One Young World The Hague. Vier dagen lang zijn ruim 1.800 jonge talenten uit meer dan 190 landen aanwezig in Den Haag om te zoeken naar oplossingen voor mondiale problemen die juist hun generatie treffen.

Thema's waar de aanwezigen zich mee bezig gaan houden zijn onder meer klimaatverandering en mensenrechten. Dit laatste thema maakt deze ontmoeting relevant voor de stad omdat Den Haag bekend staat als internationale stad van vrede en recht en vestigingsplaats is van internationale instituten, Ngo’s en VN-organisaties.

Bij de openingsceremonie hield onder andere Sir Bob Geldof, counsellor van One Young World, een toespraak, gevolgd door een eerbetoon aan voormalig counsellor Kofi Annan en een toespraak van Burgemeester Pauline Krikke van de gemeente Den Haag. Koningin Máxima gaf een kort openingstatement tijdens de ceremonie.

Het Vredespaleis, het internationale symbool van vrede en recht, in Den Haag vormde het decor voor de openingsceremonie. Het was speciaal uitgelicht in de kleuren van de conferentie.