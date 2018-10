Agenten hebben een 34-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met een steekincident in de nacht van vrijdag op zaterdag in de Van Mierisstraat in Den Haag.

Dat laat de politie weten. Omstreeks 1.30 uur kreeg de politie een melding van een vechtpartij in de Hobbemastraat. In de nabijgelegen Van Mierisstraat troffen agenten een gewonde 26-jarige man aan. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Het slachtoffer heeft mogelijk ruzie gehad met een aantal personen, waarna hij is neergestoken. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen kunnen worden aangehouden.

De politie is nog op zoek naar getuigen.