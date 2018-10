Een persoon is in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt bij een steekincident in de Van Mierisstraat in Den Haag.

Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens omstanders zou er voorafgaand aan de steekpartij een ruzie plaatsgevonden hebben.

Het is nog onduidelijk wat er precies plaats heeft gevonden, of wat de aanleiding was voor het incident.