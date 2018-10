De Haagse dak- en thuislozen kunnen nu vanuit de nachtopvang doorstromen naar een nieuwe locatie om daar met goede begeleiding te werken aan hun toekomstperspectief. Dit kan doordat er ruimte is gevonden in het leegstaande pand van het voormalige Juliana Kinderziekenhuis in de Vogelwijk.

Het oude Juliana Kinderziekenhuis is met weinig aanpassingen een perfecte locatie voor opvang. En deze huisvesting voor dak- en thuislozen voldoet ook aan het bestemmingsplan voor de wijk. Daar staat nadrukkelijk dat het oude Rode Kruis Ziekenhuis de komende tien jaar voor de gezondheidszorg behouden moet blijven.

"De gemeente heeft ons gevraagd of we het ter beschikking willen stellen. Daar zijn wij mee akkoord gegaan. Wij zijn nog in gesprek met de gemeente", aldus een woordvoerder van het Haga Ziekenhuis aan NU.nl. waar het Juliana Kinderziekenhuis tot toe behoorde. De woordvoerder benadrukt dat het gaat om een tijdelijke oplossing.

Fatima Faid, raadslid Haagse Stadspartij, meldde namens de raad dat de opvang goed op zijn plek is in de vogelwijk: "De Vogelwijkers hebben in het verleden met de opvang van de uitgeprocedeerde asielzoekers in de Sacramentskerk al laten zien dat zij open staan voor mensen in maatschappelijke nood en mee willen werken aan oplossingen."