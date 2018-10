Het overheidsgebouw aan de Rijnstraat, waar de ministeries van Buitenlandse Zaken, Infrastructuur en Waterstaat huizen, wordt een jaar na oplevering alweer verbouwd.

Over het gloednieuwe pand naast Den Haag Centraal werd al langer door ambtenaren geklaagd. Vooral de dagelijkse zoektocht naar een vrije werkplek is een grote ergernis voor de zesduizend werknemers. In het gebouw zijn drieduizend werkplekken.

Ambtenaren klagen over het pand omdat er een sombere stemming zou hangen en er weinig privacy is. Daarnaast zou de bewegwijzering onduidelijk zijn, waardoor werknemers regelmatig in het bouw verdwalen.

Het pand krijgt nu werkruimtes waar het personeel vertrouwelijk kan telefoneren, daarnaast worden de kleuren in donkere liften aangepast en wordt de bewegwijzering duidelijker. Ook zullen driehonderd ambtenaren naar andere overheidsgebouwen.