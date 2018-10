Het Malieveld in Den Haag is vanaf volgend najaar de vaste locatie van Cirque du Soleil. De bedoeling is dat het Malieveld tien jaar lang de standplaats van het circus worden.

Wethouder De Mos noemt Cirque du Soleil "een topattractie" en "goed voor de lokale economie". De Mos heeft al vaker de wens uitgesproken om een groot evenement naar de stad te halen. "Dit is een fantastische aftrap", zegt De Mos tegen het AD. Hij benadrukt dat de shows altijd goed worden bezocht en daarom veel mensen naar Den Haag zullen trekken.

De huidige locatie van het circus is een terrein vlak naast de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Op dat terrein wordt nu woningbouw ontwikkeld, waardoor evenementorganisator Mojo op zoek ging naar een andere locatie.

Cirque du Soleil begon in 1984 met twintig straatartiesten en staat bekend om zijn vernieuwende circuskunst. De organisatie is opgericht in het Canadese Montreal en trok inmiddels meer dan 180 miljoen bezoekers in 450 steden in zestig landen. Er werken nu ruim 4.000 mensen, afkomstig uit bijna vijftig landen.