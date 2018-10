Gemeenten in de regio Haaglanden hijsen op 11 oktober de regenboogvlag en rollen de regenboogloper uit. Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft en Leidschendam-Voorburg bundelen, in samenwerking met COC en DWH, hun krachten en bouwen samen aan een sterk beleid voor een veilige leef- en werkomgeving in de lhbt-gemeenschap.

Elke gemeente heeft een eigen programma en biedt ruimte voor een fototentoonstelling over coming-out.



Aan het eind van de dag komen in Den Haag bij Het Filmhuis de vijf wethouders samen om met elkaar in gesprek te gaan over hun beleid en wonen ze een theatrale voorlichting van de Homonologen bij. Later op de avond gaat de film Girl in première.

Het Filmhuis in Den Haag heeft ter ere van Coming Out Day de première van Girl op het programma weten te krijgen, elders in het land is de release van deze film pas op 1 november.



Tijdens het Filmfestival van Cannes sleepte Girl verschillende prijzen in de wacht.